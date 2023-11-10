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CAS озвучит решение по делу фигуристки Валиевой в январе 2024 года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) заявил, что объявит о своем решении относительно российской фигуристки Камилы Валиевой в январе 2024 года, сообщается на сайте CAS в пятницу.

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"Стороны были проинформированы о том, что Коллегия CAS, ответственная за этот вопрос, теперь рассмотрит и подготовит арбитражное решение, содержащее решение и основания по делу, о котором, как ожидается, стороны будут уведомлены к концу января 2024 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что арбитражное разбирательство по делу фигуристки завершено.

В феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021 г., найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.

Также Валиеву допустили к участию в индивидуальном турнире, где она не смогла попасть в призеры.

CAS Камила Валиева фигурное катание
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