Илья Ковальчук заявил, что определится с карьерой до конца месяца

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Ковальчук заявил, что ясность относительно его планов на будущее прояснится к концу ноября.

"Всегда поддерживаю физическую форму. Надо еще больше тренироваться, чтобы вернуться в большой спорт. До конца ноября я определюсь", - приводит слова Ковальчука "Матч ТВ".

Как сообщалось, трехкратный обладатель Кубка Гагарина может вернуться в "Спартак", воспитанником которого он является.

"Я еще не говорил с Жамновым (главным тренером "Спартака" - ИФ) конкретно, общие планы мы обсуждали. Сегодня будет игра у "Спартака" — мы увидимся и поговорим", - добавил 40-летний спортсмен.

Ковальчук дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА, один раз – вместе с "Авангардом". В составе сборной России, помимо золота ОИ, дважды выигрывал ЧМ. После сезона-2020/21 у него возникла пауза в игровой карьере.