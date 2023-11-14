Поиск

Илья Ковальчук заявил, что определится с карьерой до конца месяца

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Ковальчук заявил, что ясность относительно его планов на будущее прояснится к концу ноября.

"Всегда поддерживаю физическую форму. Надо еще больше тренироваться, чтобы вернуться в большой спорт. До конца ноября я определюсь", - приводит слова Ковальчука "Матч ТВ".

Как сообщалось, трехкратный обладатель Кубка Гагарина может вернуться в "Спартак", воспитанником которого он является.

"Я еще не говорил с Жамновым (главным тренером "Спартака" - ИФ) конкретно, общие планы мы обсуждали. Сегодня будет игра у "Спартака" — мы увидимся и поговорим", - добавил 40-летний спортсмен.

Ковальчук дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА, один раз – вместе с "Авангардом". В составе сборной России, помимо золота ОИ, дважды выигрывал ЧМ. После сезона-2020/21 у него возникла пауза в игровой карьере.

Илья Ковальчук хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев победил Рублева в первом туре Итогового турнира ATP

Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Джокович в восьмой раз завершит год в статусе первой ракетки мира

Панарин повторил рекорды по продолжительности результативной серии в НХЛ

"Спартак" победил "Ростов" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило "Оренбург" и поднялось на третье место в РПЛ

Валиева стала четвертой на четвертом этапе Гран-при России

Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Россиянин Павлович проиграл Аспинэллу в бою за титул временного чемпиона UFC

Россиянин Шевченко проиграл в первом своем финале турнира ATP

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });