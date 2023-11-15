Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP в Турине

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу испанца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Алькарас занимает второе место, Рублев – пятая ракетка мира.

На счету испанского спортсмена в двух турах по одной победе и поражению, Рублев проиграл обе встречи. В следующем, заключительном туре в "Красной" группе Рублев сыграет с немцем Александром Зверевым (№8 в рейтинге ATP), Алькарас – с россиянином Даниилом Медведевым (3).

Итоговый турнир проходит в Турине с 12 по 19 ноября.

Джокович – действующий и самый титулованный (выигрывал соревнование 6 раз) участник турнира. В 2020 году триумфатором розыгрыша стал Медведев.