Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович победил вторую ракетку планеты испанца Карлоса Алькараса в 1/2 финала Итогового турнира ATP в Турине.

Результат встречи – 6:3, 6:2 в пользу Джоковича.

Серб в девятый раз вышел в финал соревнования и является его шестикратным и действующим победителем.

В финале Джокович сыграет с четвертой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее в полуфинале одолел россиянина Даниила Медведева (№3 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).