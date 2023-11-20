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Португалия выиграла все 10 матчей отбора на Евро-2024

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии победили Люксембург в заключительном, 10-м матче группового этапа квалификационной кампании на чемпионат Европы 2024 года.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев, в составе которых голы провели Бруну Фернандеш (37-я минута) и Рикарду Орта (68).

Таким образом, Португалия выиграла все 10 матчей отборочного турнира, ранее досрочно гарантировав себе путевку на Евро с первого места в своей группе. Занявшая второе место (етакже завоевавшая путевку на чемпионат) Словакия отстала от Португалии на 10 очков.

футбол Евро-2024
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