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Финалист Кубка Стэнли Худобин перешел в "Сибирь"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российский вратарь Антон Худобин продолжит карьеру в "Сибири", сообщается на сайте новосибирского хоккейного клуба.

"Хоккейные клубы "Сибирь" и "Сокол" (Красноярск) произвели обмен, в результате которого в Новосибирск переезжает 37-летний голкипер Антон Худобин, "Сокол" получает денежную компенсацию", - говорится в сообщении.

Контракт действует до 30 апреля 2024 года, в "Сибири" он будет играть под номером 35.

Худобин 18 сезонов провел в Северной Америке, в НХЛ он сыграл 260 матчей в регулярных сезонах и 27 в плей-офф. Играл в командах "Бостон Брюинз", "Анахайм Дакс", "Минессота Вайлд", "Каролина Харрикейнз", "Даллас Старз", "Чикаго Блэкхокс".

В сезоне-2019/2020 дошел с "Далласом" до финала Кубка Стэнли и стал лучшим вратарем НХЛ по проценту отраженных бросков.

В сентябре 2023 вернулся в Россию и начал сезон во Всероссийской хоккейной лиге за "Сокол", отыграл 11 матчей (6 побед, 5 поражений, отразил 92, 9 % бросков при коэффициенте 2,29).

Худобин также является чемпионом России в составе магнитогорского "Металлурга" (2007 год).
Выигрывал золото юниорского чемпионата мира и дважды серебро молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Кроме этого, Худобин – чемпион мира-2014 и серебряный призер чемпионата мира-2015.

НХЛ хоккей КХЛ Антон Худобин
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