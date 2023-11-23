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Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024

Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024
Фото: UEFA via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей в швейцарском Ньоне жеребьевки сформировались пары команд, которые ведут борьбу за оставшиеся путевки на чемпионат Европы 2024 года.

Полуфинальные пары стыков выглядят следующим образом:

Путь А: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия
Путь В: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина

Путь С: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Победители пар в Пути сыграют между собой в финале, победитель финала получает одну из трех путевок на Евро.

В стыковых матчах принимают участие лучшие сборные по рейтингу Лиги наций УЕФА, не сумевшие квалифицироваться на Евро через отборочный турнир.

Полуфинальные матчи стыков пройдут 21 и 26 марта.

УЕФА Лига наций УЕФА футбол Евро-2024
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