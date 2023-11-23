Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - По итогам прошедшей в швейцарском Ньоне жеребьевки сформировались пары команд, которые ведут борьбу за оставшиеся путевки на чемпионат Европы 2024 года.
Полуфинальные пары стыков выглядят следующим образом:
Путь А: Польша – Эстония, Уэльс – Финляндия
Путь В: Израиль – Исландия, Босния и Герцеговина – Украина
Путь С: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.
Победители пар в Пути сыграют между собой в финале, победитель финала получает одну из трех путевок на Евро.
В стыковых матчах принимают участие лучшие сборные по рейтингу Лиги наций УЕФА, не сумевшие квалифицироваться на Евро через отборочный турнир.
Полуфинальные матчи стыков пройдут 21 и 26 марта.