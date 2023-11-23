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Матчевая встреча по боксу Россия – США пройдет в декабре в Москве

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Федерация бокса России анонсировала проведение в Москве матчевой встрече между командами России и США.

"Уникальная матчевая встреча между командами России и США по боксу пройдёт 16 декабря в московском "Международном центре бокса" в Лужниках. Российскую команду представят ведущие отечественные боксеры – Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов", - говорится в сообщении.

Соревнования состоятся в рамках очередного турнира "Ночь чемпионов IBA", организованного промоутерской компанией "Союз" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Встреча пройдет в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.

До 60 кг: Всеволод Шумков – Абель Мендоза (США);

До 71 кг: Юрий Осипов – Никита Абабий (США);

До 75 кг: Павел Сосулин – Кваме Риттер (США);

До 80 кг: Бешто Шавлаев – Рональд Эллис (США);

До 92 кг: Алексей Егоров – соперник будет назвал позднее.

Возглавит шоу "Ночь чемпионов IBA" бой с участием экс-обладателя пояса WBA Gold Алексея Егорова, соперник которого будет объявлен в скором времени. На счету Егорова на профессиональном ринге 12 побед (8 – нокаутом) при одном поражении.

В со-главном событии шоу обозначен бой между Шавлаевым и Эллисом. На счету Шавлаева 3 победы (1 – нокаутом), Эллис выиграл 18 поединков (12 – досрочно), в четырех проиграл, два его боя завершились вничью.

Все поединки матчевой встречи Россия - США в прямом эфире будут показаны на Первом канале.

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