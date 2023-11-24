Это’О зарабатывал в "Анжи" 20 млн рублей в день

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Бывший директор организационного департамента махачкалинского "Анжи" Дмитрий Балашов заявил, что испытал оцепенение, узнав размер заработка в клубе камерунского футболиста Самюэля Это'О.

"За всю жизнь со мной такое случилось лишь раз - как раз в "Анжи". Когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение", - приводит слова Балашова "Спорт-Экспресс".

"20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты...", - сказал Балашов.

Это'О играл в "Анжи" с 2011 по 2013 год, имея опыт выступлений в "Барселоне" и "Интере". В этих командах он выигрывал, в частности, чемпионаты и розыгрыши национальных Кубков и Суперкубков Испании и Италии, Лигу чемпионов УЕФА. В составе сборной Камеруна дважды становился обладателем Кубка африканских наций, один раз завоевал золото Олимпийских игр.