Паралимпийца Писториуса в январе выпустят на свободу по УДО

Оскар Писториус. 2016 год. Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил ходатайство атлета-паралимпийца Оскара Писториуса об условно-досрочном освобождении из тюрьмы, сообщает Associated Press.

Спортсмен, осужденный за убийство подруги Ревы Стенкамп, будет освобожден 5 января 2024 года. На протяжении ближайших пяти лет ему запретят без согласования с властями покидать территорию Претории, где он будет проживать. Также 37-летнему Писториусу предстоит пройти программу по преодолению проблем с гневом и выполнять общественные работы.

"Условно-досрочное освобождение не означает конец приговора. Это лишь означает, что заключенный отбывает наказание за пределами исправительного учреждения", - сказал Нксумало.

Писториус находится в заключении с октября 2014 года.

14 февраля 2013 года его подруга Рева Стенкамп была застрелена в его доме. Писториус не отрицал, что он стрелял, но утверждал, что думал, что через дверь санузла стреляет в грабителя.

В октябре 2014 года суд Претории приговорил его к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Прокуратура оспорила этот приговор как чрезмерно мягкий и потребовала увеличить срок лишения свободы - до минимальных для этой уголовной статьи 15 лет. В ноябре 2017 года суд увеличил Писториусу тюремный срок до 13 лет. Весной 2023 года он уже просил об УДО, но получил отказ.

Писториусу еще в младенчестве ампутировали обе ноги по медицинским показаниям. Он стал шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, а в 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.