Поиск

Паралимпийца Писториуса в январе выпустят на свободу по УДО

Паралимпийца Писториуса в январе выпустят на свободу по УДО
Оскар Писториус. 2016 год.
Фото: АР/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Департамент исправительных учреждений ЮАР удовлетворил ходатайство атлета-паралимпийца Оскара Писториуса об условно-досрочном освобождении из тюрьмы, сообщает Associated Press.

Спортсмен, осужденный за убийство подруги Ревы Стенкамп, будет освобожден 5 января 2024 года. На протяжении ближайших пяти лет ему запретят без согласования с властями покидать территорию Претории, где он будет проживать. Также 37-летнему Писториусу предстоит пройти программу по преодолению проблем с гневом и выполнять общественные работы.

"Условно-досрочное освобождение не означает конец приговора. Это лишь означает, что заключенный отбывает наказание за пределами исправительного учреждения", - сказал Нксумало.

В миреПаралимпиец Оскар Писториус не смог освободиться условно-досрочноЧитать подробнее

Писториус находится в заключении с октября 2014 года.

14 февраля 2013 года его подруга Рева Стенкамп была застрелена в его доме. Писториус не отрицал, что он стрелял, но утверждал, что думал, что через дверь санузла стреляет в грабителя.

В октябре 2014 года суд Претории приговорил его к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Прокуратура оспорила этот приговор как чрезмерно мягкий и потребовала увеличить срок лишения свободы - до минимальных для этой уголовной статьи 15 лет. В ноябре 2017 года суд увеличил Писториусу тюремный срок до 13 лет. Весной 2023 года он уже просил об УДО, но получил отказ.

Писториусу еще в младенчестве ампутировали обе ноги по медицинским показаниям. Он стал шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, а в 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.

ЮАР Рева Стенкамп Оскар Писториус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024

Определились пары стыковых матчей за путевки на Евро-2024

В ОКР указали на платные услуги для россиян за проверку критериев для допуска

Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 39000 очков

Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на чемпионат Европы по футболу

Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру

Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру

Италия пробилась на Евро-2024, Казахстан и Молдавия упустили шансы

СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

Сборная России по футболу забила 8 голов в ворота Кубы в товарищеском матче

Сборная России по футболу забила 8 голов в ворота Кубы в товарищеском матче

Головин будет капитаном сборной России в матче с Кубой

Головин будет капитаном сборной России в матче с Кубой
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });