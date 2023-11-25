НХЛ признала россиянина Кучерова лучшим игроком дня

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Каролины" он провел два гола и сделал четыре голевые передачи. Это помогло "Тампе" одержать крупную победу со счетом 8:2.

Второй звездой дня стал американский вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк, отразивший все три броска в матче против "Флориды" (3:0).

В тройку лучших также попал канадский партнер Кучерова по "Тампе" Брейден Пойнт, который в игре против "Каролины" оформил хет-трик и сделал две голевые передачи.