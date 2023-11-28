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Клуб из ОАЭ задумали включить в баскетбольную Евролигу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб из ОАЭ в скором времени может быть включен в состав Евролиги, сообщает El Espanol.

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Окончательное решение ожидается в первом квартале 2024 года, а дебют команды в главном клубном баскетбольном турнире Европы состоится в сезоне-2024/25 или 2025/26. Менеджером клуба станет Джордже Джокович, брат первой ракетки мир, сербского теннисиста Новака Джоковича.

За участие клуба в Евролиге ОАЭ готовы выплатить сумму в размере $150 млн, также Объединенные Арабские Эмираты готовы провести два "Финала четырех" до 2030 года.

Действующим чемпионом Евролиги является мадридский "Реал", он же – самый титулованный его участник (11 триумфов). Московский ЦСКА выигрывал Евролигу восемь раз (в том числе четыре раза – в российский период), последний титул датирован 2019 годом.

В настоящий момент российские клубы в Евролиге не играют из-за санкций.

ОАЭ баскетбол Евролига
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