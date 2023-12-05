Гаджимагомедов назвал своего следующего соперника Манна обычным средним боксером

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019 россиянин Муслим Гаджимагомедов считает, что на очередном турнире "Ночь чемпионов IBA" не испытает проблем в поединке с немцем Артуром Манном.

"К этому поединку я готовился в Махачкале. Изучил соперника - мне будет противостоять неплохой оппонент, который боксировал с Тищенко и Бриедисом. Хотя скажу честно - считаю Манна обычным средним боксером, в котором нет ничего сверхъестественного. Да, он подвижный, опасен в первых раундах. Да и все. Какого-то нокаутера или хорошего классического боксера я в нем не увидел", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

"Естественно, все покажет ринг, но я уверен, что в этом бою у меня не возникнет каких-то проблем. В год я хотел бы проводить по 4-5 поединков. Но в приоритете у меня олимпийский бокс, все еще остается надежда поехать на Игры. А профессиональный бокс у меня на втором месте", - заявил Гаджимагомедов.

Единственный профессиональный бой Гаджимагомедова, который был занесён в официальную статистику BoxRec, состоялся в декабре 2021 года, когда россиянин во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля. В последнее время Гаджимагомедов активно участвует в турнирах "Ночь чемпионов IBA". В конце октября в Таджикистане россиянин единогласным решением судей победил Акани Фузи из ЮАР, а до этого в конце августа в Серпухове Гаджимагомедов выиграл у двукратного олимпийского чемпиона кубинца Хулио Сесара ла Круса в принципиальнейшем для себя противостоянии.

На прошлой неделе Гаджимагомедов стал лауреатом учрежденной министерством спорта РФ национальной премии в номинации "Гордость России" как лучший спортсмен 2023 года.

Артур Манн по ходу карьеры боксировал с такими соперниками, как Майрис Бриедис, Евгений Тищенко, Кевин Лерена, Леон Харт, Валерий Брудов, Алексей Зубов. Последний бой немца прошел в июне, тогда Манн победил соотечественника Стефана Тчамбу, "закрыв" поражение от Тищенко.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" пройдет в рамках Конгресса Международной ассоциации бокса. В прямом эфире шоу в Дубае покажет телеканал "Матч ТВ".