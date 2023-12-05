Поиск

Гаджимагомедов назвал своего следующего соперника Манна обычным средним боксером

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019 россиянин Муслим Гаджимагомедов считает, что на очередном турнире "Ночь чемпионов IBA" не испытает проблем в поединке с немцем Артуром Манном.

"К этому поединку я готовился в Махачкале. Изучил соперника - мне будет противостоять неплохой оппонент, который боксировал с Тищенко и Бриедисом. Хотя скажу честно - считаю Манна обычным средним боксером, в котором нет ничего сверхъестественного. Да, он подвижный, опасен в первых раундах. Да и все. Какого-то нокаутера или хорошего классического боксера я в нем не увидел", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

СпортБатыргазиев и Тищенко проведут титульные бои на турнире 9 декабря в ОАЭЧитать подробнее

"Естественно, все покажет ринг, но я уверен, что в этом бою у меня не возникнет каких-то проблем. В год я хотел бы проводить по 4-5 поединков. Но в приоритете у меня олимпийский бокс, все еще остается надежда поехать на Игры. А профессиональный бокс у меня на втором месте", - заявил Гаджимагомедов.

Единственный профессиональный бой Гаджимагомедова, который был занесён в официальную статистику BoxRec, состоялся в декабре 2021 года, когда россиянин во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля. В последнее время Гаджимагомедов активно участвует в турнирах "Ночь чемпионов IBA". В конце октября в Таджикистане россиянин единогласным решением судей победил Акани Фузи из ЮАР, а до этого в конце августа в Серпухове Гаджимагомедов выиграл у двукратного олимпийского чемпиона кубинца Хулио Сесара ла Круса в принципиальнейшем для себя противостоянии.

На прошлой неделе Гаджимагомедов стал лауреатом учрежденной министерством спорта РФ национальной премии в номинации "Гордость России" как лучший спортсмен 2023 года.

Артур Манн по ходу карьеры боксировал с такими соперниками, как Майрис Бриедис, Евгений Тищенко, Кевин Лерена, Леон Харт, Валерий Брудов, Алексей Зубов. Последний бой немца прошел в июне, тогда Манн победил соотечественника Стефана Тчамбу, "закрыв" поражение от Тищенко.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" пройдет в рамках Конгресса Международной ассоциации бокса. В прямом эфире шоу в Дубае покажет телеканал "Матч ТВ".

IBA бокс Муслим Гаджимагомедов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в 17-м туре РПЛ и потерял первое место в зачете

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025

Сборную России не включили в число участников жеребьёвки Лиги наций-2024/2025

BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России

Россия поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

"Арсенал" и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в Лиге чемпионов УЕФА

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Зенит" в матче плей-офф Кубка России

"Динамо" в меньшинстве обыграло "Зенит" в матче плей-офф Кубка России

"Спартак" в меньшинстве проиграл "Оренбургу" в матче плей-офф Кубка России

Отстранение Ирины Винер от турниров оставили в силе

Отстранение Ирины Винер от турниров оставили в силе

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });