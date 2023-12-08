Чемпион ОИ Евгений Тищенко назвал сумасшедшим потенциал серии турниров IBA

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко оценил, как грандиозные перспективы серии турниров "Ночь чемпионов IBA", проводимые под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

"Потенциал в серии IBA сумасшедший, поскольку боксируют лучшие в мире – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, континентальных первенств. Поэтому это очень интересная, конкурентная серия. И такими темпами, думаю, она разовьется намного сильнее и привлечет более серьезный зрительский интерес – потому что, повторюсь, в поединках участвуют лучшие боксеры мира, вне зависимости из какой страны", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

Сам Тищенко в рамках очередного турнира "Ночь чемпионов IBA 9 декабря в Дубае проведет бой против немца Леона Харта. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона WBA в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг). Тищенко в качестве профессионала выиграл 12 поединков (7 – нокаутом), проиграл 1 раз. Харт взял верх в 22 боях (13 – досрочно), пять проиграл, один поединок завершился вничью.

Помимо Тищенко, из россиян в турнире примут участие олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, чемпион мира Марк Петровский, двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов.