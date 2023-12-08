Российские боксеры прошли взвешивание в преддверии "Ночи чемпионов IBA"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Официальная процедура взвешивания участников турнира "Ночь чемпионов IBA" состоялась в Дубае.

В главном событии боксерского вечера олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев сразится с трехкратным чемпионом мира кубинцем Ласаро Альваресом. Вес Батыргазиева составил 59,95 кг, Альвареса — 59,65 кг.

Возглавит шоу в Дубае (ОАЭ) поединок за первый в истории профессиональный пояс IBA в весе до 60 кг между олимпийским чемпионом-2020 Альбертом Батыргазиевым (10-0, КО 7) и многократным призёром Игр и трёхкратным чемпионом мира (6-0, КО 3) из Кубы.

"Созревает большое событие. IBA создала серьезную лигу, и для меня первым оспорить чемпионский пояс является большой честью. И я не упущу эту возможность. Я полностью сконцентрирован. Мы готовы к победе, и мы ее заберем", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

В со-главном событии шоу в Дубае олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2015 и двукратный чемпион Европы Евгений Тищенко (12-1, КО 7) получит шанс завоевать полноценный пояс по профессионалам. Тищенко в бою за вакантный титул WBA в новом весе до 101,6 кг встретится с немцем Леоном Хартом (22-5-1, КО 13).

Вес Тищенко - 101,6 кг, вес боксера из Германии - 95,05 кг. Тищенко может стать первым в российской истории боксёром, которому удалось выиграть и золото Игр, и полноценный пояс по профессионалам.

"Честно, я не думал про это. Мне Эдуард Викторович Кравцов говорил, что в случае победы я войду в историю. Не помню, чтобы он мне говорил про первого боксёра, но он говорил, что я смогу завоевать все награды олимпийского и профессионального бокса. Да, я чувствую ответственность, у меня большая группа поддержки. Да меня сейчас объявлял Майкл Баффер. Когда еще бы такое случилось… Для меня это большая честь и ответственность", - сказал Тищенко.

Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019 россиянин Муслим Гаджимагомедов (1-0, КО 1) проведет бой с немцем Артуром Манном (20-3, КО 11). Вес Гаджимагомедова - 90,7 кг, а немца - 90,45 кг.

"Настроение отличное. Процедура взвешивания позади, мы настраиваемся на хороший бой. Артуру Манну будет больно, мы отлично готовы к этому поединку. Уже завтра мы все покажет". – сказал Гаджимагомедов.

Кроме того, чемпион мира-2021 в тяжёлом весе Марк Петровский (6-0, КО 4) встретится с экс-регулярным чемпионом WBA австралийцем Лукасом Брауном (31-4, КО 17). Вес Петровского - 100,1 кг, а Брауна - 124,3 кг.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" пройдёт 9 декабря в рамках Конгресса Международной ассоциации бокса. В прямом эфире шоу в Дубае покажет телеканал "Матч ТВ".