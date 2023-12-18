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Двукратный чемпион ОИ Рылов не поедет на Олимпиаду на нынешних условиях МОК

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил об отказе участвовать в летних Олимпийских играх-2024 в Париже из-за несогласия с условиями МОК по участию в ОИ россиян.

"Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране", - приводит слова Рылова "Матч ТВ".

8 декабря МОК допустил к участию в ОИ-2024 россиян и белорусов в качестве нейтральных и индивидуальных (что исключает выступление в командных дисциплинах) атлетов.

Среди условий - запрет на участие тем спортсменам и персоналу команд, которые работают по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности.

Евгений Рылов ОИ МОК
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