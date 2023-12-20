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Большунов выиграл гонку на 10 км на этапе Кубка России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

Дистанцию он преодолел за 25 минут 22,7 секунды.

Второе место с отставанием в 6,83 секунды занял Алексей Червоткин. В тройку призеров также попал Ермил Вокуев. Он отстал от Большунова на 7,83 секунды.

Прошедшую в этот же день женскую гонку на 5 км классическим ходом выиграла Анастасия Кулешова. Ее время – 14 минут 3,8 секунды. Ставшая второй Вероника Степанова отстала на 4,36 секунды. Занявшая третью строчку Елизавета Маслакова уступила Степановой 26,55 секунды.

лыжные гонки
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