СКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу СКА. Дубль в его составе оформил Михаил Воробьев, отличившийся на 20-й (в большинстве) и 51-й минутах. Автором еще одного гола в составе петербуржцев стал Брендан Лайпсик (39). Голы в составе "Динамо" провели Эрик О"Делл (48) и Игорь Ожиганов (58).

СКА набрал 57 очков в 43 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. "Динамо" - на втором месте – 62 очка в 44 встречах. Лидирует "Спартак", у которого аналогичное число очков после стольких же матчей.