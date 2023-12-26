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Японский боксер Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Японец Наоя Ниоуэ завоевал статус абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе.

Во вторник он победил филиппинца Марлона Тапалеса, нокаутировав его в 10-м раунде. Поединок прошел в Токио.

В результате Ниоуэ стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF и WBA, лишив их соперника. Также представитель Японии защитил титулы по версиям WBC и WBO.

На профессиональном ринге 30-летний Ниоуэ – непобежденный боксер, он выиграл все 26 поединков, в том числе 23 – досрочно. 31-летний Тапалес потерпел четвертое поражение, выиграв 37 боев (19 – нокаутом).

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