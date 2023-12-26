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Восьмилетний россиянин обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российский шахматист Роман Шогджиев одержал победу над представителем Узбекистана Жахонгиром Вахидовым на стартовавшем во вторник в Самарканде чемпионате мира по рапиду.

Шогджиев, которому на данный момент 8 лет, играл черными фигурами. Партия завершилась на 46-м ходу.

Шогджиев – действующий чемпион мира в своей возрастной категории, однако на соревновании в Самарканде выступает на взрослом уровне. При этом его соперник Вахидов – чемпион Всемирной шахматной Олимпиады.

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