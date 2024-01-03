Определились все полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сборные США и Швеции вслед за Финляндией и Чехией завоевали путевки в 1/2 финала чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

В четвертьфинале американские хоккеисты разгромили сверстников из Латвии – 7:2 (3:1, 3:0, 1:1). Борьбу за выход в финал молодежного ЧМ команда США поведет с Финляндией.

Что касается Швеции, она в 1/4 финала в овертайме победила Швейцарию – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). В полуфинале Швеция сыграет с Чехией.

Турнир проходит в Швеции. Сборная России участия в нем не принимает из-за санкций.