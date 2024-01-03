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Овечкин сократил до 64 голов отставание от рекорда Гретцки

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел 830-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче против "Питтсбурга".

Российский хоккеист поразил ворота соперника в большинстве на 20-й минуте первого периода при счете 3:0 в пользу "Вашингтона", в результате его гол оказался решающим: столичная команда победила со счетом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

Таким образом, 38-летний Овечкин сократил до 64 голов отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894).

В нынешнем сезоне российский хоккеист провел 35 матчей, в которых записал на свой счет 8 голов и 14 результативных передач.

Александр Овечкин НХЛ Национальная хоккейная лига Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз хоккей
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