Умер бывший тренер "Балтики" и "Анжи" Леонид Ткаченко

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер "Балтики" Леонид Ткаченко скончался в четверг на 70-м году жизни, сообщается на сайте калининградского футбольного клуба.

Причины смерти не уточняются.

"Заслуженный Балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно", - говорится в сообщении.

Ткаченко возглавил "Балтику" в 1995 году и вывел ее в главный дивизион российского футбола. В чемпионате России-1996 команда заняла седьмое место, что к настоящему моменту является ее лучшим достижением.

В прошлом сезоне Ткаченко вошел в тренерский штаб Сергея Игнашевича и помог ему вернуть "Балтику" в премьер-лигу.

В России Ткаченко работал и в ряде других клубов - в частности, в саратовском "Соколе", петербургском "Динамо", махачкалинском "Анжи".