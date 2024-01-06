Поиск

Умер неоднократный победитель ЧМ по футболу Марио Загалло

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Бразильский футболист и тренер Марио Загалло скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола в субботу.

Отмечается, что сердце ветерана остановилось 5 января.

Будучи игроком, Загалло выступал на позиции крайнего нападающего. В составе сборной Бразилии дважды выиграл чемпионат мира – в 1958 (забил в финале один из голов) и 1962 годы. В 1970 году он выиграл ЧМ уже в качестве главного тренера национальной команды, а в 1994 году – работая помощником наставника сборной.

Таким образом, он – единственный четырехкратный чемпион мира, ставший триумфатором в разных статусах.

футбол Марио Загалло
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею

"Спартак" проиграл ЦСКА и уступил лидерство в КХЛ

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

НХЛ включила трех россиян в состав участников Матча звезд

Бразильский футболист Нино перешел в "Зенит"

Бразильский футболист Нино перешел в "Зенит"

Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"

Бразильский нападающий Педро перешел из "Коринтианса" в "Зенит"

Овечкин сократил до 64 голов отставание от рекорда Гретцки

Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года

Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года

Надаль выиграл первый матч после возвращения в теннис

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });