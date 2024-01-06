Рублев вышел в финал теннисного турнира в Гонконге
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Китая Цзюньчэна Шана в полуфинале турнира в Гонконге.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Рублева.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает пятое место, Цзюньчэн Шан – 183-е.
В финале россиянин сыграет с 69-й ракеткой мира финном Эмилом Руусувуори. Матч пойдет в воскресенье.
Ранее соперники встречались трижды, все матчи выиграл Рублев.
Турнир в Гонконге проводится с призовым фондом $661,5 тыс., теннисисты играют на хардовом покрытие. Соревнование входит в серию турниров категории ATP 250.