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СМИ сообщили о возможной экстрадиции футболиста "Спартака" из ОАЭ в Нидерланды

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Футболист московского "Спартака" Квинси Промес, находящийся на отдыхе в Дубае, рискует быть экстрадирован на родину в Нидерланды. Об этом сообщает Voetbalzone, ссылаясь на наличие договора между Нидерландами и ОАЭ об экстрадиции.

Летом 2023 года суд в Нидерландах приговорил 32-летнего Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на родственника. Сам футболист на заседании суда отсутствовал, а потому избежал попадания в тюрьму.

О том, что Промес сейчас находится в ОАЭ, сообщил он сам, разместив соответствующие фотографии в соцсетях. В нидерландской прокуратуре сообщили NH Nieuws о том, что ей известно о визите Промеса в Дубае, однако от дальнейших комментариев отказались.

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В 2023 году "Спартак" проводил тренировочные сборы в ОАЭ без Промеса, что связывали с уголовным преследованием футболиста. Игрок тренировался индивидуально в России.

Инцидент с ножевым ранением произошел летом 2020 года. Во время семейной вечеринки Промес, будучи игроком амстердамского "Аякса", напал с ножом на двоюродного брата, ударив ему в колено. Нож разорвал сухожилие, в результате родственник футболиста и сейчас испытывает проблемы со здоровьем.

Сообщалось, что после инцидента Промес был арестован, но вскоре его отпустили. Через некоторое время после этого, в 2021 году Промес вернулся в "Спартак", за который выступал с 2014 по 2018 год и выиграл с ним чемпионат и Суперкубок России. В 2022 году он стал обладателем Кубка России.

Промес признавался лучшим игроком России по итогам 2017 года по версии еженедельника "Футбол".

Квинси Промес Нидерланды ОАЭ Спартак футбол
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