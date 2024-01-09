Боец Кадиев уверен в победе Анкалаева над бразильцем Уокером на турнире UFC

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев является фаворитом поединка против бразильца Джонни Уокера на турнире UFC Fight Nights 234, считает чемпион Гран-при лиги "Наше Дело" боец Ислам Кадиев.

"В первом бою Уокер не мог ничего предоставить Анкалаеву. Думаю, и в этом у него ничего не получится. Анкалаев больше не допустит таких ошибок и будет внимателен. За счет своей борьбы он вымотает Уокера и финиширует его в стойке", - сказал Кадиев "Интерфаксу".

Турнир UFC Fight Nights 234 пройдет 13 января в Лас-Вегасе.

В октябре в ОАЭ Анкалаев уже встречался с Уокером, но их поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара россиянина в первом раунде.