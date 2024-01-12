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Родившиеся в России фигуристы завоевали серебро ЧЕ в парах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали серебряными призерами проходящего в Каунасе чемпионата Европы по фигурному катанию в соревновании спортивных пар.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 196,14 балла.

Метелкина и Берулава родились в России.

Золото завоевали итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (199,19), бронзу – их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (195,68).

Россия на турнире не представлена из-за санкций со стороны Международного союза конькобежцев.

фигурное катание
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