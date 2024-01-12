Родившиеся в России фигуристы завоевали серебро ЧЕ в парах
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали серебряными призерами проходящего в Каунасе чемпионата Европы по фигурному катанию в соревновании спортивных пар.
В сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 196,14 балла.
Метелкина и Берулава родились в России.
Золото завоевали итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (199,19), бронзу – их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (195,68).
Россия на турнире не представлена из-за санкций со стороны Международного союза конькобежцев.