Умер бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Куличенко

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко скончался во вторник на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича Куличенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уходу из жизни Куличенко предшествовала продолжительная болезнь.

Куличенко – заслуженный тренер СССР и РСФСР. В качестве главного тренера руководил сборной России на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов. Подготовил ряд известных легкоатлетов, в том числе олимпийских чемпионок Надежду Олизаренко (800 метров) и Ольгу Минееву (4х400 м).

В последние годы он трудился заместителем директора "Центра олимпийских видов спорта Московской области".

О дате и месте похорон будет сообщено позже.