Поиск

Хачанов и Захарова вышли в третий круг Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Захарова пробились в третий круг турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Хачанов во втором круге мужского одиночного разряда обыграл представителя США Александра Ковачевича – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Хачанов – 15-я ракетка мира, Ковачевич в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 101-е место.

Следующим соперником россиянина будет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Томаш Махач (75).

Дебютантка Australian Open Захарова (190) одержала победу над словенкой Кайей Йуван (109) – 6:1, 6:1. В третьем круге Захарова сыграет с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция, 19) – Магдалена Фреш (Польша, 69).

Между тем, свои матчи в отчетный игровой день проиграли россияне Павел Котов, Камилла Рахимова, Алина Корнеева, Анастасия Павлюченкова.

Australian Open теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определился первый участник плей-офф КХЛ

"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

Де Росси сменил Моуринью на посту главного тренера "Ромы"

Де Росси сменил Моуринью на посту главного тренера "Ромы"

Умер бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Куличенко

"Рома" уволила Моуринью

"Рома" уволила Моуринью

Четырнадцать россиян вышли во второй круг Australian Open

Первая ракетка России вышла во второй круг Australian Open

Первая ракетка России вышла во второй круг Australian Open

Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

Месси признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

"Реал" разгромил "Барселону" и выиграл Суперкубок Испании

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });