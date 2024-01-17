Хачанов и Захарова вышли в третий круг Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Захарова пробились в третий круг турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Хачанов во втором круге мужского одиночного разряда обыграл представителя США Александра Ковачевича – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Хачанов – 15-я ракетка мира, Ковачевич в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 101-е место.

Следующим соперником россиянина будет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Томаш Махач (75).

Дебютантка Australian Open Захарова (190) одержала победу над словенкой Кайей Йуван (109) – 6:1, 6:1. В третьем круге Захарова сыграет с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция, 19) – Магдалена Фреш (Польша, 69).

Между тем, свои матчи в отчетный игровой день проиграли россияне Павел Котов, Камилла Рахимова, Алина Корнеева, Анастасия Павлюченкова.