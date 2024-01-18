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Карякин счел Игры БРИКС и Игры Дружбы оптимальной альтернативой Олимпиаде

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин допускает, что для большинства стран Игры БРИКС и всемирные Игры Дружбы станут более привлекательными соревнованиями, чем Олимпиада.

"Я на это надеюсь, по крайней мере, это было бы правильно. Сейчас россиянам, которым предлагают унизительные условия для выступления на Олимпиаде, конечно, нужно участвовать в дружественных играх", - сказал Карякин "Интерфаксу".

Игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани. Всемирные Игры Дружбы - в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Кроме того, в Казани с 21 февраля по 3 марта пройдут Игры Будущего.

Сергей Карякин Игры БРИКС Игры Дружбы Игры Будущего
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