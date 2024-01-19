Карякин не видит в молодых гроссмейстерах в РФ будущих лидеров мировых шахмат

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что среди нынешних отечественных молодых гроссмейстеров нет тех, кто соответствует мировому уровню.

"В целом глобально в плане молодежи у нас достаточно все сложновато: такого нового поколения, которое сможет заменить Непомнящего, Грищука, в какой-то степени меня, я пока не вижу. Если бы кто-то был, я бы, естественно, выделил. Да, есть сильные гроссмейстеры, но, никого не хочу обижать, не уверен, что они уровня чемпиона мира", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Но я надеюсь, что звезды появятся, для этого просто нужно поддерживать молодых шахматистов. И то. что мы сейчас делаем, открываем шахматные школы по всей России в Штабе общественной поддержки, поддерживаем талантливых детей - это отличная инициатива", - добавил он.

Карякин – чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, двукратный победитель командного ЧМ, обладатель Кубка ФИДЕ. В настоящее время участия в международных турнирах не принимает, отказываясь выступать под нейтральным флагом (под флагом РФ выступать запрещено из-за санкций).