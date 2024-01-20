Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, Блинкова выбыла
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Калинская победила американку Слоан Стивенс в третьем круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 в пользу Калинской.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации представительница России занимает 75-е место, Стивенс – 44-е.
В следующем круге Калинская сыграет с 31-й ракеткой мира итальянской Ясмин Паолини, которая в субботу утром одолела другую россиянку, Анну Блинкову (57) – 7:6 (7:1), 6:4.