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Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, Блинкова выбыла

Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, Блинкова выбыла
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россиянка Анна Калинская победила американку Слоан Стивенс в третьем круге теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4 в пользу Калинской.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации представительница России занимает 75-е место, Стивенс – 44-е.

В следующем круге Калинская сыграет с 31-й ракеткой мира итальянской Ясмин Паолини, которая в субботу утром одолела другую россиянку, Анну Блинкову (57) – 7:6 (7:1), 6:4.

теннис Australian Open Анна Калинская Анна Блинкова
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