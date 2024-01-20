Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Шесть российских теннисистов смогли завоевать путевки в четвертый круг мужского и женского одиночных разрядов в рамках турнира Большого шлема Australian Open.
Российские участники четвертого круга и их соперники
Мужчины
Даниил Медведев (3) – Нуно Боржес (Португалия, 69)
Андрей Рублев (5) – Алекс Де Минор (Австралия, 10)
Карен Хачанов (15) – Янник Синнер (Италия, 4)
В третьем круге из россиян не проиграл никто
Женщины
Анна Калинская (75) – Ясмин Паолини (Италия, 31)
Мария Тимофеева (170) – Марта Костюк (Украина, 37)
Мирра Андреева (47) – Барбора Крейчикова (Чехия, 11)
Выбыли в третьем круге Анна Блинкова (57), Элина Аванесян (74), Анастасия Захарова (190).