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Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Шесть российских теннисистов смогли завоевать путевки в четвертый круг мужского и женского одиночных разрядов в рамках турнира Большого шлема Australian Open.

Российские участники четвертого круга и их соперники

Мужчины

Даниил Медведев (3) – Нуно Боржес (Португалия, 69)

Андрей Рублев (5) – Алекс Де Минор (Австралия, 10)

Карен Хачанов (15) – Янник Синнер (Италия, 4)

В третьем круге из россиян не проиграл никто

Женщины

Анна Калинская (75) – Ясмин Паолини (Италия, 31)

Мария Тимофеева (170) – Марта Костюк (Украина, 37)

Мирра Андреева (47) – Барбора Крейчикова (Чехия, 11)

Выбыли в третьем круге Анна Блинкова (57), Элина Аванесян (74), Анастасия Захарова (190).

Australian Open теннис
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