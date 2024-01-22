Стал известен полный состав участников турнира "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Определился полный состав спортсменов, которые примут участие в первом в 2024 году вечере профессионального бокса из серии турниров "Ночь чемпионов IBA", сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Как анонсировалось ранее, в главном поединке 3 февраля в Серпухове бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте кубинец Сайдель Хорта поспорят за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг.

Бой рассчитан на 10 раундов.

Изначально планировалось, что в со-главном поединке выступить чемпион мира-2021 российский тяжеловес Марк Петровский встретится с хорватом Марком Миланом. Однако. Как сообщалось, из-за травмы он не сможет принять участия в турнире. Петровский и Милан должны были сразиться за звание чемпиона Европы по версии IBA.

В результате в со-главном поединке 3 февраля будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. Чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин оспорит вакантный титул в 8-раундовом поединке с экс-чемпионом WBO European Фатихом Келешем из Турции.

Чемпион России-2016 Артём Сусленков встретится с бельгийцем Билалом Лаггуном. Бой в весе свыше 92 кг рассчитан на восемь раундов.

Также из-за повреждения 3 февраля не сможет выйти на ринг выступающий за Сербию бронзовый призёр чемпионата мира-2021 Владимир Мирончиков, у которого был запланирован бой с двукратным олимпийским чемпионом кубинцем Арленом Лопесом.

В Серпухове свои поединки проведут и другие россияне - Александр Дорофеев и Руслан Белоусов. Дорофееву в 6-раундовом бою в весе свыше 92 кг будет противостоять нигериец Остин Ннамди. А Белоусов в 6-раундовом поединке весе до 57 кг встретится с Жолдасом Женисовым из Казахстана.

Также на ринг 3 февраля выйдут выступающие за Сербию Артем Агеев и Павел Федоров. Чемпион Европы-2022 Агеев проведёт бой уже за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 80 кг с финалистом чемпионата мира-2021 белорусом Алексеем Алфёровым. А Федоров встретится с Давитом Азизяном из Армении в 6-раундовом поединке в весе до 63,5 кг. И Фёдоров, и Азизян уже имели опыт выступлений на турнирах "Ночь чемпионов IBA".

Вечер бокса 3 февраля в Серпухове будет организован промоутерской компанией "СОЮЗ" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Пройдёт вечер бокса в рамках Всероссийского боксерского форума в Серпухове.