НХЛ признала Капризова лучшим игроком недели

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Миннесоты" россиянин Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В отчетный период "Миннесота" сыграла в четырех матчах регулярного чемпионата. В активе 26-летнего российского форварда 8 (5+3 по системе "гол+пас") очков. При этом три гола он провел в матче против "Каролины" в ночь на 22 января по московскому времени, два – в предыдущей встрече, против "Флориды" (в ночь на 20 января).

Результативная игра Капризова помогла "Миннесоте" выиграть три из четырех матча.

Второй звездой признан чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, который набрал 7 (5+2) очков в трех матчах. Все эти матча "Бостон" выиграл.

В тройку лучших игроков прошедшей недели попал также канадский вратарь "Вегаса" Логан Томпсон. В трех матчах команды он отразил 95,6% очков при коэффициенте надежности. "Вегас" во всех трех матчах победил.