Поиск

Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" победить "Каролину" в матче НХЛ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Миннесота" обыграла "Каролину" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу "Миннесоты". Главным героем встречи стал ее нападающий россиянин Кирилл Капризов, забросивший в ворота соперника три шайбы – на 18-й, 27-й и (в пустые ворота) 58-й минутах.

На счету россиянина сейчас 42 (18+24 по системе "гол+пас") очка в 39 матчах регулярного чемпионата. А всего за карьеру в НХЛ он набрал 276 (132+144) очков в 242 играх.

Кирилл Капризов Миннесота НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев стал четвертьфиналистом Australian Open

Рублев стал четвертьфиналистом Australian Open

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Карен Хачанов выбыл из Australian Open

Дю Плесси стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open

Шесть россиян вышли в четвертый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в 4-й круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в 4-й круг Australian Open

Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, Блинкова выбыла

Калинская вышла в четвертый круг Australian Open, Блинкова выбыла

СКА завоевал путевку в плей-офф КХЛ

Холанд признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });