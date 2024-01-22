Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" победить "Каролину" в матче НХЛ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Миннесота" обыграла "Каролину" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) в пользу "Миннесоты". Главным героем встречи стал ее нападающий россиянин Кирилл Капризов, забросивший в ворота соперника три шайбы – на 18-й, 27-й и (в пустые ворота) 58-й минутах.

На счету россиянина сейчас 42 (18+24 по системе "гол+пас") очка в 39 матчах регулярного чемпионата. А всего за карьеру в НХЛ он набрал 276 (132+144) очков в 242 играх.