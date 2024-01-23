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"Спартак" обыграл "Динамо" и вышел в плей-офф КХЛ

Спартаковец Максим Цыплаков провел четыре гола, в том числе два в меньшинстве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Спартак" победил "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на льду "Динамо" завершилась со счетом 6:3 (4:1, 2:0, 0:2) в пользу гостей.

Спорт"Спартак" обыграл "Динамо" в КХЛ, команды забросили 15 шайбЧитать подробнее

Главным героем встречи стал хоккеист "Спартака" Максим Цыплаков, забросивший в ворота соперника четыре шайбы. Его голы состоялись на 6-й (в меньшинстве), 12-й, 24-й, 27-й (в меньшинстве) минутах.

Также в составе "Спартака" голы провели Шейн Принс (3) и Михал Чайковски (10).

Авторы голов в составе "Динамо": Дмитрий Рашевский (1), Игорь Ожиганов (43), Егор Мартынов (57).

"Спартак" набрал 72 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Он гарантировал себе место в плей-офф КХЛ. У "Динамо" 74 очка, команда на втором месте (ранее она уже обеспечила себе путевку в плей-офф).

КХЛ Динамо Спартак хоккей
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