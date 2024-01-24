Уткин сравнил играющего в "Реале Сосьедад" Захаряна с человеком-невидимкой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Футбольный комментатор Василий Уткин посетовал на то, что российский футболист Арсен Захарян не заметен на поле в матчах за испанский "Реал Сосьедад".

"У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник (в кубковом матче против "Сельты", Захарян отыграл второй тайм - ИФ). В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришелся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается - не знаю, но получается стабильно" - написал Уткин в телеграме.

Он предположил, что это связано с адаптацией, но привел пример иного характера.

"Но вот приехал суринамец Бекер из бундеслиги в аренду, и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч, кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая; как видим, процесс сугубо индивидуальный!" - предположил Уткин.

Во вторник "Реал Сосьедад" выиграл у "Сельты" в четвертьфинале Кубка Испании – 2:1.

20-летний полузащитник сборной России Захарян перешел в испанский клуб из московского "Динамо" в августе прошлого года. За "Реал Сосьедад" он провел 24 матча и отметился одной результативной передачей.