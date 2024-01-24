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Трехкратный чемпион России Нобоа перешел из "Сочи" в эквадорский клуб

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Эквадорский футболист Кристиан Нобоа покидает "Сочи", сообщает пресс-служба клуба.

"Легенда "Сочи" и всего нашего футбола последних пятнадцати лет Кристиан Нобоа завершает этап своей карьеры в России. 38-летний полузащитник возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в родном для себя клубе "Эмелек", в составе которого дебютировал на профессиональном уровне еще в далеком 2004 году", - говорится в сообщении.

"Футбольный клуб "Сочи" благодарит Кристиана за весомый вклад в успехи и развитие клуба, голы, яркие моменты и впечатляющие победы, а также желает ему успехов и удачи в дальнейшей карьере!" - отметили в клубе.

Нобоа играл в "Сочи" с 2019 года, в этом клубе провел самую длительную часть карьеры. В России он также выступал за казанский "Рубин" (два раза выиграл чемпионат России, один раз – Суперкубок), московском "Динамо", "Ростове", "Зените" (стал чемпионом России). В 2015 году выступал за греческий ПАОК. В "Ростове" и "Сочи" он также по разу становился обладателем серебра.

футбол Сочи Кристиан Нобоа
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