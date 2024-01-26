Эдуард Кравцов считает, Шумков и Сосулин должны победить на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов проанализировал шансы россиян Всеволода Шумкова и Павла Сосулина в их поединках в рамках первого в 2024 году турнира из серии "Ночь чемпионов IBA". Вечер бокса пройдёт 3 февраля в подмосковном Серпухове.

Как сообщалось, трехкратный чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумковв в главном поединке шоу поспорит за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг с финалистом чемпионата мира в Ташкенте кубинцем Сайдель Хорта. Их бой рассчитан на 10 раундов.

"Шумков против Хорты — это однозначно конкурентный поединок. Достаточно посмотреть на регалии боксёров. Хорта — один из ведущих боксёров сегодняшней сборной Кубы. Плюс он левша, а у Всеволода как раз возникали определённые проблемы в поединках с левшами, да и с боксёрами, у которых кубинский стиль. Рассчитываем, что Всеволод правильно подготовился к поединку, и он сможет одержать побед", - приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

В со-главном поединке турнира будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. Чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Сосулин встретится с экс-обладателем пояса WBO European Фатихом Келешем из Турции.

"Келеш достаточно хорошо зарекомендовал себя в первую очередь в профессиональном боксе. Это крепкий и неуступчивый боксер. Он любит среднюю дистанцию, хорошо закрыт. У него неплохие мировые позиции в BoxRec. И в плане опыта профессиональных боёв у него есть преимущество над Павлом. А сейчас нам предстоит турнир именно по профессиональному боксу. Но по навыкам Павел сильнее. Я бы небольшое предпочтение отдал Сосулину", - отметил Кравцов.

Также 3 февраля свои поединки проведут Артём Сусленов, Александр Дорофеев, Руслан Белоусов, Артём Агеев и Павел Фёдоров.

Вечер бокса в Серпухове будет организован промоутерской компанией "СОЮЗ" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Он пройдет в рамках Всероссийского боксерского форума в Серпухове.