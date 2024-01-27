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"Барселона" проиграла "Вильярреалу", пропустив пять голов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 3:5 уступили "Вильярреалу" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

После голов Херара Морено (41-я минута) и Ильяса Ахомаша (54) "Вильярреал" вел в счете с разницей в два мяча.

Во втором тайме "Барселоне" удалось не только отыграться, но и выйти вперед. На 60-й минуте в ее составе отличился Илкай Гюндоган, на 68-й – Педри, на 71-й случился автогол игрока гостей Эрика Бейи.

Однако вскоре счет вновь стал равным – 3:3, это стало следствием точного удара в исполнении футболиста "Вильярреала" Гонсалу Гедеша. А в компенсированное ко второму тайму время "Вильярреал" забил еще дважды: на 90+9 минуте ворота "Барселоны" поразил Александр Серлотт. На 90+12 минуте – Хосе Луис Моралес.

У "Барселоны" сейчас 44 очка, команда по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке находится "Реал" (54), на втором – "Жирона" (52). "Вильярреал" - на 14-й строчке, 23 балла.

Реал футбол Вильярреал Барселона Испания
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