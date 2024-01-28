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Овечкин сократил до 63 голов отставание от рекорда Гретцки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 831-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Он отличился на исходе третьего периода (58-й минуте матча) встречи против "Далласа". Благодаря этому точному броску "Вашингтон" сократил отставание в счете, а до исхода этой двадцатиминутки и вовсе отыгрался: здесь Овечкин оформил голевую передачу.

Счет стал 4:4, однако в овертайме "Даллас" провел гол и победил – 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0).

Таким образом, 38-летний Овечкин сократил до 63 голов отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894).

Вашингтон Александр Овечкин хоккей
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