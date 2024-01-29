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"Амур" обыграл "Металлург" в матче КХЛ с 13 голами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" взял верх над магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В этой игре было зафиксировано 13 голов, "Амур" победил с минимальным перевесом – 7:6 (2:2, 3:2, 2:2).

"Металлург" сейчас лидирует и в чемпионате в целом, и в Восточной конференции КХЛ, у него 82 очка. Ранее команда уже обеспечила себе место среди участников плей-офф. "Амур" - на девятой строчке, 55 баллов. От занимающего восьмое место (дающее путевку в плей-офф) нижнекамского "Нефтехимика" хабаровчане отстают на два балла, сыграв на матч меньше.

КХЛ Амур Металлург хоккей
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