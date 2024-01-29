"Салават Юлаев" завоевал путевку в плей-офф КХЛ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" в гостях одолел владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

"Салават Юлаев" набрал 77 очков, он занимает третье место в Восточной конференции. Вслед за магнитогорским "Металлургом" (82) и омским "Авангардом" (79) уфимцы обеспечили себе место в плей-офф от Восточной конференции.

"Адмирал" занимает 11-е место на Востоке – 45 очков.