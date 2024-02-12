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Гендиректор RCC Boxing Promotions уверен в победе Атаева над Альфонсо

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов считает российского боксера Шарабутдина Атаева фаворитом предстоящего боя за профессиональный пояс IBA в весе до 86 кг против азербайджанца кубинского происхождения Лорена Альфонсо

"Соперник Атаева - очень сильный любитель, они несколько раз встречались, последний раз в финале чемпионата мира, и Атаев там победил. Но здесь есть деталь: Лорен Альфонсо Домингес хороший любитель, но в профи Атаев сильнее, да и опыта чуть побольше у Атаева. Если Шарабутдин был сильнее в 3 раундах, то будет сильнее и в 10 раундах", - сказал Титов "Интерфаксу"

"У IBA сейчас принято, что все чемпионские бои будут иметь призовой фонд 500 тысяч долларов США. В принципе, это весьма хороший гонорар для профессионального бокса. Скажу, что многие чемпионы мира не получают таких сумм. Есть те, кто получают и намного больше, но в среднем это хорошая сумма", - отметил гендиректор организации.

Поединок между чемпионом мира-2023 Шарабутдином Атаевым и бронзовым призером Олимпийских игр-2020 и чемпионом мира-2021 Лореном Альфонсо пройдет 16 февраля в Душанбе. Он возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA". Победитель боя получит $250 тысяч, проигравший - $150 тысяч.

Предстоящий бой будет четвертым в очном противостоянии Атаева и Альфонсо, и пока счет в противостоянии 2-1 в пользу россиянина.

бокс IBA Герман Титов Шарабутдин Атаев Лорен Альфонсо
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