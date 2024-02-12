Футболист "Зенита" Ду Кейрос перешел в аренду в "Гремио"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Зенит" объявил о переходе в бразильский "Гремио" полузащитника Ду Кейроса.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Гремио" достигли соглашения о переходе центрального полузащитника в команду из Порту-Алегри на правах аренды с правом выкупа до конца 2024 года", - говорится в сообщении петербуржцев.

24-летни бразилец играл в "Зените" с лета 2023 года, на его счету 15 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых Ду Кейрос отметился одним голом.