Поиск

Футболист "Зенита" Ду Кейрос перешел в аренду в "Гремио"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Зенит" объявил о переходе в бразильский "Гремио" полузащитника Ду Кейроса.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Гремио" достигли соглашения о переходе центрального полузащитника в команду из Порту-Алегри на правах аренды с правом выкупа до конца 2024 года", - говорится в сообщении петербуржцев.

24-летни бразилец играл в "Зените" с лета 2023 года, на его счету 15 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых Ду Кейрос отметился одним голом.

Зенит футбол Ду Кейрос Гремио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тренерский совет ФХР выступил против увеличения лимита на легионеров

Чемпион мира Шарабутдин Атаев: хотел бы провести бой с Саулем Альваресом

Чемпион мира Шарабутдин Атаев: хотел бы провести бой с Саулем Альваресом

Большунов выиграл 20-ю гонку подряд

Гол Головина принес "Монако" победу над "Ниццей" в чемпионате Франции

Овечкин провел гол в пятом матче НХЛ подряд

Овечкин сократил до 60 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 60 голов отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Алексей Морозов переизбран на пост президента КХЛ

Овечкин провел 833-й гол в карьере в НХЛ

Экс-защитник сборной России по футболу Кудряшов завершил карьеру

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок

Глава УЕФА не будет переизбираться на новый срок
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });