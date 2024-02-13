НХЛ признала российского вратаря Шестеркина лучшим игроком дня

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вратарь "Рейнджерс" россиянин Игорь Шестеркин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Калгари" Шестеркин отразил все 30 бросков по воротам, а "Рейнджерс" взял верх со счетом 2:0. Для Шестеркина это первый матч без пропущенных голов в нынешнем сезоне.

Второй звездой тал канадский нападающий "Филадельфии"

Трэвис Конечны, на счету которого гол и две голевые передачи в матче против "Аризоны". "Филадельфия победила – 5:3.

Аналогичные показатели и у американского форварда "Миннесоты" Мэттью Болди в матче против "Вегаса". Болди признали третьей звездой дня. Что касается результата игра, "Миннесота" одержала победу – 5:3.