"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Лацио" обыграл "Баварию"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 выиграл у испанского "Реал Сосьедад" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 58-й минуте встречи на поле ПСЖ гол забил Килиан Мбаппе, на 70-й отличился Брэдли Баркола.

В составе команды "Реал Сосьедад" на 66-й минуте вышел российский полузащитник Арсен Захарян.

Также в этот футбольный вечер состоялся матч между итальянским "Лацио" и немецкой "Баварией". Игра в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лацио". На 69-й минуте пенальти реализовал Чиро Иммобиле. На 67-й минуте был удален сфоливший в штрафной площади "Баварии" игрок мюнхенцев Деотшанкюль Юпамекано.

Ответные матчи в этих парах пройдут 5 марта.