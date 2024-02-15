Поиск

Триумфатор ОИ Садулаев пропустит ЧЕ по борьбе в Румынии из-за отказа во въезде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не сможет выступить на чемпионате Европы в Румынии: ему отказали во въезде в Румынии. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Садулаеву отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Мы обращались в оргкомитет чемпионата Европы, но они бессильны перед таможенной службой. Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида. Но есть маленькая странность в этом решении. Садулаев до прилета в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве - в Испании, откуда он вылетел в Бухарест. В Испании никаких вопросов к нему не было, там он выходил из аэропорта и снова проходил к гейту", - приводит слова Мамиашвили "Матч ТВ".

По словам главы федерации, помочь спортсмену не смог даже оргкомитет соревнования, который оказывал полную поддержку. Мамиашвили сказал, что политическое руководство Румынии гарантировало выдачу виз всем стран. В результате из сборной России в Бухарест попали все, кроме Садулаева.

Соревнования среди борцов вольного стиля стартуют 16 февраля.

Румыния Михаил Мамиашвили Абдулрашид Садулаев вольная борьба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мбаппе объявил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом

Мбаппе объявил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом

Даниил Медведев отказался от защиты титула на турнире в Дохе

Российские футбольные клубы заработали за сезон свыше 1 млрд евро

Российские футбольные клубы заработали за сезон свыше 1 млрд евро

ИИХФ указала на правила в ответ на призыв вернуть молодежную сборную России

ИИХФ указала на правила в ответ на призыв вернуть молодежную сборную России

Сборная России осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити

Один человек погиб, многие получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити

"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Дубль Промеса помог "Спартаку" разгромить "Кайрат" и выиграть Зимний кубок РПЛ

Дубль Промеса помог "Спартаку" разгромить "Кайрат" и выиграть Зимний кубок РПЛ

Экс-футболист и видеоблогер Евгений Савин объявлен в розыск в РФ

Экс-футболист и видеоблогер Евгений Савин объявлен в розыск в РФ

Сборная России по футболу сыграет с Парагваем

Сборная России по футболу сыграет с Парагваем
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });