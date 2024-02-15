Триумфатор ОИ Садулаев пропустит ЧЕ по борьбе в Румынии из-за отказа во въезде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев не сможет выступить на чемпионате Европы в Румынии: ему отказали во въезде в Румынии. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Садулаеву отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Мы обращались в оргкомитет чемпионата Европы, но они бессильны перед таможенной службой. Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида. Но есть маленькая странность в этом решении. Садулаев до прилета в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве - в Испании, откуда он вылетел в Бухарест. В Испании никаких вопросов к нему не было, там он выходил из аэропорта и снова проходил к гейту", - приводит слова Мамиашвили "Матч ТВ".

По словам главы федерации, помочь спортсмену не смог даже оргкомитет соревнования, который оказывал полную поддержку. Мамиашвили сказал, что политическое руководство Румынии гарантировало выдачу виз всем стран. В результате из сборной России в Бухарест попали все, кроме Садулаева.

Соревнования среди борцов вольного стиля стартуют 16 февраля.